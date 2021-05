Mercato : Germain aurait deux touches en Espagne

Valère Germain (31 ans) serait sur les tablettes de deux formations de Liga : le Celta Vigo et Grenade.





D'après les éléments recueillis par La Provence, l'attaquant de l'OM, qui sera libre en juin, figure dans le viseur du Celta Vigo et de Grenade, dans l'optique de la prochaine saison. Galatasaray et des clubs italiens seraient également sur le coup, tandis qu'il aurait recalé une formation exotique. Il ne s'imaginerait néanmoins pas rejoindre la Turquie, mais se verrait bien évoluer dans le championnat espagnol.



Pour rappel, Valère Germain n'a pas joué la moindre minute, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Il avait été recruté pour un montant de 10 millions d'euros, en juin 2017, et totalise 31 buts et 12 passes décisives en 159 apparitions, sous le maillot phocéen.