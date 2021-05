Ligue 1 : un court métrage pour lutter contre l'homophobie

La LFP et les clubs de Ligue 1 s'associent à la lutte contre l'homophobie, à l'occasion de la 37e journée.





Par le biais d'un communiqué, la Ligue a annoncé que la 37e journée du championnat serait l'occasion de reprendre la lutte contre toutes les discriminations, et notamment l'homophobie. Un court-métrage sera ainsi diffusé sur les plates-formes digitales de l'instance et des clubs, tandis que les joueurs revêtiront des maillots floqués en arc-en-ciel, un symbole "de paix, de diversité et surtout celui par excellence du mouvement LGBT", indique la LFP.



Avant le coup d'envoi, les joueurs et arbitres se réuniront autour d'une affiche où sera inscrit le message "Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot". De nombreux joueurs professionnels ont accepté de participer au court-métrage, dont Arek Milik, lequel représente donc l'OM.



"La Ligue de Football Professionnel a fait de la lutte contre toutes les discriminations une des priorités de sa démarche RSE et a lancé un programme ambitieux pour que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et le sexisme disparaissent totalement de l'univers du football professionnel.



En collaboration avec les clubs et les associations expertes partenaires, la LFP organise des journées dédiées afin de sensibiliser tous les amateurs de football.



La LFP a collaboré avec la LICRA pour mettre en place une plateforme de signalement accessible à tous. Ce travail de prévention au quotidien est accompagné de sanctions quand les faits sont avérés.



A l'initiative de la LFP, un groupe de travail avec Facebook et un autre avec Twitter ont été initiés pour contrer les discours de haine, et notamment les insultes racistes, antisémites et homophobes visant les acteurs du football professionnel français sur les réseaux sociaux", indique encore le message de la Ligue.