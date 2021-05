Mercato : la Fiorentina disposée à négocier pour Lirola ?

La Fiorentina pourrait accepter de revoir l'option d'achat de Pol Lirola (23 ans) à la baisse, afin de faciliter son départ à l'OM.





Selon les renseignements obtenus par La Provence, le club de Florence est prêt à faire un effort, dans le dossier du latéral espagnol. Il pourrait accepter de négocier le montant de l'option d'achat dont dispose l'OM, qui pour le moment atteint 12 millions d'euros. Pour autant, elle souhaiterait y voir plus clair sur son organigramme, avant de prendre une décision le concernant. Pablo Longoria va donc devoir jauger le risque que représente cette attente, sachant que Jorge Sampaoli voudrait le conserver dans l'optique de la prochaine saison.



Pour rappel, Pol Lirola a jusque-là participé à 20 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 2 buts et donné 3 passes décisives. S'il a parfois paru en difficulté défensivement, il a en revanche été très performant dans le secteur offensif, ce qui satisfait particulièrement son entraîneur. Et on attend depuis de longs mois de le voir aligné en même temps que Jordan Amavi, sur le côté gauche. Cela pourrait être le cas contre Angers, dimanche.