Gaëtan Huard a passé trois saisons à l'OM, entre 1988 et 1991. Il a évoqué quelques-uns de ses souvenirs de l'époque.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien gardien de but s'est remémoré son passage à l'OM. Son meilleur souvenir est un succès au Parc des Princes : "La victoire 1-0, contre le PSG, en mai 1989, sur un but de Franck Sauzée qui nous donne le titre. Après, on fait le doublé. Ce match-là est l'un de ceux où il y avait le plus de pression, l'atmosphère était pesante, tout le monde nous attendait. Juste avant le but, Amara Simba, servi en profondeur par Safet Susic, arrive seul devant moi, nous en avons reparlé ensemble et il m'a dit que j'étais arrivé comme un avion, il ne m'avait pas vu. Je préférais toujours intervenir loin de mon but. Après, on gagne 1-0 et la finale de la coupe de France, on l'a prise avec décontraction, sûrs de la gagner, même si ça n'a pas été si facile, mais nous étions libérés du poids du championnat."





"Il y a un cas particulier, c'est Franz Beckenbauer"

Il a également révélé être particulièrement proche de Carlos Mozer : "Je m'entendais bien avec tout le monde, mais surtout avec Carlos Mozer parce que nous habitions la même résidence à Cassis. Et puis, il y a un cas particulier, c'est Franz Beckenbauer. J'avais son poster dans ma chambre, avec le bras en écharpe lors de la coupe du monde 1970. Il est arrivé à l'OM, il voulait me faire jouer. Ensuite, quand on partait au vert à Digne, lorsqu'on ne s'entraînait pas, il me lançait : 'Golf ?' Et on partait se faire un huit trous... Avec le mec dont j'avais le poster pendant mon adolescence..."



Pour rappel, Gaëtan Huard totalise 80 matchs sous les couleurs phocéennes, toutes compétitions confondues.