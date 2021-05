Ça se confirme pour le maillot domicile 2021-2022

La tendance se confirme, concernant le maillot domicile de l'OM, pour la saison 2021-2022.





Sur son site Internet, Footy Headlines a publié de nouvelles photos de ce qui semble être la tunique 2021-2022 de l'OM. Elle serait inspirée du maillot porté par les Olympiens entre 1989 et 1991. Elle est blanche, avec cinq bandes bleues sur les manches et un autre motif bleu sur le flanc.



Le maillot du gardien de but serait quant à lui noir avec des petites lignes jaunes, verts et bleus.





⚠🇫🇷⚪🔵 BREAKING - Official Pictures: Olympique Marseille 21-22 Home Kit Leaked: https://t.co/aXulYdEXc2 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 11, 2021