Courbis se paye Longoria et Sampaoli

Comme Raymond Domenech, Rolland Courbis ne lâche pas Pablo Longoria, suite à ses propos sur les entraîneurs français. Il lui conseille de virer Jorge Sampaoli pour mettre Christophe Galtier.





"Il est à l'âge de la plénitude pour un entraîneur. Pour la suite, tout dépendra des opportunités. L'étranger ? Vu le discours de certains sur la cote des entraîneurs français, ça peut lui porter préjudice, ce qui est idiot, car Christophe possède les qualités pour faire du bon boulot n'importe où. Je me souviens d'une interview où il affirmait que l'absence de l'OM sur son CV à la fin de sa carrière ne serait pas une tache ou un manque. Ça sonne comme une déception qu'on n'ose pas avouer. En tout cas, si j'étais président de l'OM, entre le côté bizarre et fantasque d'un Sampaoli et la connaissance et les compétences avérées d'un Galtier, je n'aurais aucune hésitation", a-t-il déclaré dans les colonnes de France Football.



On pourrait facilement avancer que le point commun entre Rolland Courbis, Raymond Domenech, Frédéric Antonetti, Hubert Fournier, Bruno Genesio et Antoine Kombouaré est que leur culture du football est aussi épaisse que leur palmarès. Nous ne nous abaisserons pas à ça, même s'il n'y a qu'en France où les coachs étrangers sont taclés de la sorte. On peut en revanche penser que le natif de Marseille est d'autant plus mal placé pour qualifier l'un de ses confrères de "bizarre et fantasque" qu'il a fallu de nombreuses années à l'OM pour se remettre des "bizarreries" qu'il s'est permis sur le banc olympien.



Pour rappel, Courbis avait déjà été très critique envers Marcelo Bielsa, durant la saison 2014-2015.