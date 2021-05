Lewandowski s'exprime sur l'avenir de Milik

Robert Lewandowski (32 ans) a brièvement commenté l'avenir d'Arek Milik (27 ans). Il le pense focalisé sur l'OM.





Interrogé par le très insistant Tuttosport, l'attaquant du Bayern Munich s'est exprimé sur le prochain mercato de son compatriote : "Arek me semble pleinement focalisé sur Marseille. Je ne sais pas ce qui se passera, c'est encore tôt", a-t-il déclaré.



La presse italienne sort chaque jour des rumeurs sur l'attaquant olympien. Pour autant, il n'est pas évident que les clubs italiens soient en mesure de payer son transfert. La Juventus croule sous les dettes et pourrait être absente de la Ligue des champions, la saison prochaine, et le champion d'Italie, l'Inter Milan, n'est pas certain de parvenir à payer les salaires de ses joueurs. Quant au Milan AC, il a prolongé Zlatan Ibrahimovic, est également ultra-endetté et compte déjà de nombreux attaquants.



Fort de l'appui de Frank McCourt, l'OM paraît disposer d'une vraie possibilité de conserver le polonais, ces prochaines semaines.