Un ailier du Barça en prêt à l'OM ?

Pablo Longoria cherche à renforcer l'attaque de l'OM, alors que Florian Thauvin va quitter le club cet été.





Selon les informations relayées par AS, l'OM se pencherait sur la piste menant au Portugais du FC Barcelone, Trincão. Très intéressant à Braga, au Portugal, la saison passée (9 buts et 13 passes décisives en 40 rencontres), le numéro 17 du club catalan est plus en retrait cette saison (40 matchs toutes compétitions confondues, mais seulement 3 buts, 2 passes décisives). Du fait de la concurrence, l'ailier droit de 21 ans est d'ailleurs peu souvent titulaire (3 fois en Liga seulement sur 26 matchs disputés).



Lié au Barça jusqu'en 2025, Trincão, recruté pour 31 millions d'euros à l'intersaison 2020, pourra quitter le club catalan sous la forme d'un prêt, cet été. De nombreux clubs devraient être intéressés par ses services selon le média espagnol.