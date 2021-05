Gignac aux JO avec les Bleus ?

L'ancien attaquant olympien, aujourd'hui aux Tigres UANL, pourrait participer aux Jeux Olympiques.





Le futur coéquipier de Florian Thauvin au Mexique pourrait retrouver l'Equipe de France à Tokyo, cet été. Selon L'Equipe, qui confirme une information annoncée dimanche par Laurent Paganelli sur Canal +, Le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, a établi une liste très élargie comprenant entre 80 et 90 joueurs susceptibles de disputer les Jeux Olympiques, alors que la France y affrontera le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique. Le coach de 49 ans a le droit de sélectionner trois éléments de plus de 23 ans. André-Pierre Gignac, 35 ans, pourrait être l'un d'eux. Un autre nom de cette liste a filtré : celui de Kylian Mbappé (22 ans).



Le Marseillais Boubacar Kamara (21 ans), sélectionné avec les Espoirs, a raisonnablement le droit d'espérer faire partie de la liste pour les JO.