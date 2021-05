Valbuena tacle Alvaro, ce dernier lui répond

Sur Twitter, le défenseur espagnol a commenté la dernière sortie de Mathieu Valbuena dans les médias.





L'ancien joueur de l'OM (2006-2014), aujourd'hui à l'Olympiakos, a critiqué sur RMC le niveau de jeu actuel d'Alvaro Gonzalez, en précisant également qu'il ne le portait pas dans son coeur après une altercation verbale entre les deux hommes au Stade Vélodrome, le 1e décembre 2020, lors du match OM 2-1 Olympiakos. Sur Twitter, Alvaro Gonzalez a répondu à Mathieu Valbuena : "Tu n'entres pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n'as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle devant toi, pas dans la presse" a lâché l'Espagnol de 31 ans, en concluant son message par un émoji clin d'oeil.



Alvaro Gonzalez reproche ici à Mathieu Valbuena de s'être étalé dans la presse après le match aller entre l'Olympiakos et l'OM. Le milieu offensif avait en effet fustigé durement l'absence d'état d'esprit, entre autres, des joueurs de Marseille. L'Espagnol lui avait alors répondu en face-à-face quelques semaines plus tard, et pas dans les médias. Ce que Mathieu Valbuena a une nouvelle fois fait hier, sur RMC.