Sur RMC, l'ancien Phocéen Mathieu Valbuena s'en est pris à Alvaro Gonzalez, le défenseur de l'OM, en racontant une dispute entre les deux.





Mathieu Valbuena, qui évolue désormais à l'Olympiakos après 8 ans à Marseille (2006-2014), a donné son point de vue sur la sortie du défenseur espagnol après la défaite face à l'ASSE, dimanche. Alvaro a notamment reproché à l'équipe de ne pas prendre conscience de l'importance du match contre les Verts : "Il le sait très bien qu'il n'est pas bon depuis un moment. Il est dans un collectif, l'Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Il est obligé de tenir des propos comme ça. Il n'est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon coeur depuis qu'on a joué le match retour à Marseille (Mathieu Valbuena était forfait mais présent au stade Vélodrome avec l'Olympiakos, en Ligue des Champions, ndlr). Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant, et m'a dit que je parlais trop. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football."



Après le match aller entre l'OM et l'Olympiakos, Mathieu Valbuena (36 ans) avait tenu des propos incisifs envers les joueurs de l'OM, pointant leur absence de personnalité, de leader et d'entraide, et leur absence d'esprit de révolte. "J'ai vu peu d'âme dans cette équipe" avait-il affirmé. Alvaro Gonzalez lui avait donc répondu quelques semaines plus tard.