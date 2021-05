Benedetto dans un échange ?

L'attaquant argentin, en difficulté lors de sa deuxième saison avec l'OM, pourrait quitter le club cet été.





Selon les informations partagées par El Espectador, un quotidien colombien, Dario Benedetto pourrait participer à un échange avec Boca Juniors pour que l'OM récupère le joueur colombien Sébastian Villa. L'ailier gauche de 24 ans, qui aimerait quitter la formation argentine pour l'Europe, selon le média, serait courtisé par Jorge Sampaoli. Dario Benedetto, 30 ans, serait inclut dans l'opération pour faire baisser le prix du Colombien, estimé à plus de 10 millions d'euros. Arrivé l'été dernier à Marseille, l'Argentin n'est plus titulaire depuis qu'Arkadiusz Milik a été transféré à l'OM, cet hiver.



Sébastian Villa, lié à Boca Juniors jusqu'en 2024, a marqué 4 buts en 12 matchs de championnat cette saison. Dario Benedetto, lui, a marqué 5 buts et donné 3 passes décisives en 30 rencontres de L1.