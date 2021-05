Mercato : Vidal à l'OM, c'est sérieux ?

La presse italienne semble vouloir envoyer Arturo Vidal (33 ans) à l'OM depuis plusieurs semaines. Et si c'était sérieux ? Les conseillers du joueur aimeraient vraiment le placer à Marseille, l'été prochain.





Comme beaucoup d'autres clubs, l'Inter Milan compte réduire sa masse salariale, cet été, pour rééquilibrer un budget dans le rouge. Dans cette optique, elle envisage de se séparer de plusieurs gros salaires, dont celui d'un certain Arturo Vidal, lequel possède un contrat portant jusqu'en juin 2022. L'international chilien (119 sélections, 32 buts) perçoit effectivement 6 millions d'euros nets par an, dans la ville lombarde. Et Antonio Conte l'a peu utilisé, cette saison.



Pour s'en débarrasser, les dirigeants milanais sont prêts à le libérer de son engagement. Et si Galatasaray est attentif à sa situation, la piste la plus crédible mène à... l'OM, selon le site Fcinternews.it. Il faut dire que Jorge Sampaoli le connaît bien, étant donné qu'il a longtemps été à la tête de la sélection chilienne. Le hic, c'est que le club phocéen n'a pas du tout les moyens de payer sa rémunération. Le média évoque une possible proposition de contrat assorti d'un salaire de 4 millions d'euros. En Italie, les rémunérations sont toujours exprimés en net. Or, si on excepte le cas de Kevin Strootman, l'OM n'a jamais proposé autant et il est peu probable qu'il le fasse pour un joueur qui aura 34 ans le 22 mai.



À moins de gros sacrifices salariaux, voire d'un prêt par l'Inter de Milan avec prise en charge partielle de ces émoluments, sa venue paraît peu crédible. La presse italienne semble quoi qu'il en soit en avoir fait l'un de ses feuilletons de l'été 2021.