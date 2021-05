Mercato : Djellit a trouvé le remplaçant de Thauvin

Nabil Djellit pense que l'OM doit miser sur Zinedine Ferhat (28 ans), pour remplacer Florian Thauvin (28 ans).





Après Islam Slimani, Nabil Djellit conseille un autre international algérien à l'OM : "Superbe but Ferhat ! Il y a un paquet de bonnes équipes de L1 qui doivent foncer sur lui, dont l'OM. Pas besoin d'aller dans la Pampa alors que le remplaçant naturel de Thauvin est sous le nez, à quelques kilomètres...", a-t-il posté sur Twitter.



Cette saison, Zinedine Ferhat a inscrit 6 buts et délivré 10 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2022 et devrait bénéficier d'un bon de sortie, lors du mercato. Il n'est en revanche pas évident que son profil corresponde à ceux recherchés par Pablo Longoria. Le président de l'OM privilégie pour l'instant de jeunes éléments prometteurs.



Pour rappel, Florian Thauvin disputera son dernier match avec l'OM, le week-end prochain, face à Angers.