Mercato : l'OM aurait fait une offre à Wooh

L'OM aurait fait une offre de contrat à Christopher Wooh (19 ans), lequel sera libre en juin.





Selon les renseignements obtenus par le journaliste Fabrice Hawkins, le club olympien a transmis une proposition au joueur de Nancy, dont le contrat stagiaire pro prendra fin en juin. L'OM n'est pas le seul sur le coup puisque Francfort et deux autres formations de Ligue 1 seraient attentifs à sa situation. Le bail proposé par les Olympiens porterait sur 4 saisons.



Solide défenseur central, Christopher Wooh est jugé comme très prometteur. Il a disputé 12 matchs de Ligue 2 et 1 rencontre de coupe de France, cette saison. Il possède les nationalités françaises et camerounaises, et pourrait donc venir compenser les possibles départs de Leonardo Balerdi ou Duje Caleta-Car.