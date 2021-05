ASSE-OM : les notes des médias

On ne peut pas dire que les Marseillais aient brillé, sur le terrain de Saint-Étienne (0-1). Voici les notes attribuées par les médias.





La Provence et L'Équipe soulignent la bonne prestation réalisée par Steve Mandanda. Ils ne manquent pas non plus de sanctionner la grossière erreur de Leonardo Balerdi, laquelle a coûté le but.





Le onze de départ : Mandanda (7) - Balerdi (2,7), Alvaro (3,7), Caleta-Car (3,7) - Lirola (4), Thauvin (3,7), Kamara (3,7), Gueye (5), Luis Henrique (6) - Payet (4), Milik (3,7).

Les remplaçants : Sakai (4,7), Rongier (4).

L'entraîneur : Sampaoli (3).

L'arbitre : Hamel (3).





Le onze de départ : Mandanda (7) - Balerdi (3), Alvaro (4), Caleta-Car (4) - Lirola (4), Thauvin (4), Kamara (4), Gueye (5), Luis Henrique (4) - Payet (5), Milik (4).

L'entraîneur : Sampaoli (4).

L'arbitre : Hamel (5).





Le onze de départ : Mandanda (6,9) - Balerdi (6,6), Alvaro (6,1), Caleta-Car (6,4) - Lirola (7,2), Thauvin (6,7), Kamara (6,2), Gueye (6,7), Luis Henrique (7,4) - Payet (6,7), Milik (6,2).

Les remplaçants : Sakai (6,4), Rongier (6), Benedetto (6).