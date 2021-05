Aké explique son départ de l'OM

Marley Aké (20 ans) a évoqué son départ de l'OM, dimanche. Il pense qu'il était nécessaire pour son épanouissement.





"J'ai déjà joué avec l'équipe première à Marseille, mais je n'avais pas de place. Je savais que pour continuer à grandir, j'avais besoin d'autres options, de rejoindre un club avec une grande culture de travail. Jouer à la Juve est une grande opportunité pour moi et avoir été convoqué avec l'équipe première me donne envie de prouver encore plus", a déclaré le joueur formé à l'OM au micro de la télévision de la Juventus de Turin.



Le natif de Béziers s'est pour l'instant contenté d'apparitions avec l'équipe U23 de la Vieille Dame. Il n'a donc joué qu'en Serie C, pour un total de 2 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres. On lui souhaite de bénéficier de davantage d'opportunités, la saison prochaine, avec le successeur d'Andrea Pirlo.