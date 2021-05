Mercato : Sarr aurait pris une décision pour son avenir

Bouna Sarr (29 ans) n'aurait pas l'intention de quitter le Bayern Munich, lors du prochain mercato. Il souhaiterait profiter de l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour gagner sa place, sur le côté droit de la défense.





Selon les renseignements communiqués par le journaliste Philipp Kessler, qui travaille pour le média TZMuenchen, l'ancien latéral droit de l'OM a pris une décision concernant le marché des transferts. Il n'envisage pas de quitter la Bavière, dans les prochaines semaines : "Les rumeurs sur un éventuel retour de Bouna Sarr à l'Olympique de Marseille sont fausses. Le Français veut gagner sa place au FC Bayern, se battre et espérer un nouveau départ avec le coach Nagelsmann", a-t-il indiqué.



S'il n'a que très peu joué, cette saison, l'ancien Olympien n'a pas l'intention de lâcher. Pour rappel, il n'a participé qu'à 14 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis l'été dernier. Et il n'a fait que 7 apparitions en Bundesliga. Il n'est donc pas dans la phase de progression qu'il avait espérée et il devra encore se battre pour retrouver du temps de jeu, avec son nouvel entraîneur.