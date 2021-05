Mercato : l'OM dans le coup pour Bissouma ?

L'OM serait attentif à la situation d'Yves Bissouma (24 ans), le milieu de terrain de Brighton.





Selon les renseignements communiqués par Brighton & Hove Independent, l'international malien figure dans le collimateur des dirigeants marseillais, dans l'optique du mercato estival. Il serait sur la short-list en vue du remplacement de Boubacar Kamara, lequel est très convoité et devrait partir, ces prochaines semaines. L'affaire paraît néanmoins compliquée, étant donné que l'agent du joueur aurait déjà eu des contacts avec... Liverpool, Manchester City et Arsenal. On peine à imaginer que l'OM dispose des moyens pour rivaliser avec ces trois formations. Le nom de l'AS Monaco est également cité, mais il ne semble guère avoir plus de chances.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Lillois a inscrit 2 buts en 36 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. À moins d'une énorme surprise, il devrait poursuivre dans le championnat anglais, lors du prochain exercice. L'OM paraît quant à lui avoir plus de chance dans le dossier menant à Matteo Guendouzi (Arsenal).