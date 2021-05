Alvaro hausse le ton

Alvaro Gonzalez (31 ans) n'a pas aimé le comportement de l'équipe de l'OM, après la défaite concédée contre Saint-Étienne (0-1). Il l'a fait savoir.





"Je suis énervé, car on n'a pas marqué de but aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de matches pour être européen l'an prochain. On attend le résultat de Rennes et après, on aura besoin de gagner. Sinon, on ne sera pas européen. C'est la vérité", a lâché le défenseur espagnol face au micro de Canal+.



Il faudra beaucoup plus de caractère pour espérer garder la 5e place, d'ici la fin de la saison. Et encore plus l'an prochain, pour accrocher le podium. On a pu voir ce dimanche que certains n'avaient pas leur place dans le onze phocéen. À Pablo Longoria de faire le tri qui s'impose...