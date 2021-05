Domenech attaque à nouveau Longoria

S'il n'a pas compris un dixième de ses propos, Raymond Domenech ne lâche plus Pablo Longoria et se réjouit de chaque défaite de l'OM. L'ancien sélectionneur joue une carte du patriotisme qui ne le grandit pas.





Sur Twitter, l'ancien sélectionneur s'est payé le président de l'OM, comme il le fait après chaque contre-performance des hommes de Jorge Sampaoli : "Claude Puel encore un entraîneur sans concept qui s'impose contre l'OM. Un grand merci au président marseillais qui a trouvé un merveilleux moyen de motiver... ses adversaires avec ses déclarations irréfléchies", a-t-il posté.



Avec toutes ses casseroles, celui que l'on peine à qualifier de "technicien" aurait quelques raisons de montrer un peu de respect à ses pairs, qu'ils soient français ou étrangers. Il y a dix ans, Raymond Domenech était certainement l'une des personnalités les plus détestées en France. Et lorsque l'on voit son comportement avec les autres, on peut se dire que c'était mérité.



Au passage, si Domenech dit merci à Pablo Longoria de motiver les adversaires de l'OM, c'est donc qu'il souhaite que le club marseillais perde ses matchs. En cas qu'on en doutait encore...





#entraineursfrancaissansconcept C Puel encore un entraîneur sans concept qui s'impose contre l'OM. Un grand merci au président Marseillais qui a trouvé un merveilleux moyen de motiver ...ses adversaires avec ses déclarations irréfléchies. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) May 9, 2021