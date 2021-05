ASSE 1-0 OM : une très mauvaise opération

L'OM se déplaçait sur le terrain de Saint-Étienne, ce dimanche, pour le compte de la 36e journée du championnat de Ligue 1. Il s'est incliné 0-1.





Jorge Sampaoli a misé sur l'équipe suivante : Mandanda - Balerdi, Alvaro, Caleta-Car - Lirola, Thauvin, Gueye, Kamara, Luis Henrique - Payet, Milik.



Les Phocéens sont mal rentrés dans leur match. Pendant de longues minutes, ils ont subi les assauts stéphanois, en parvenant tant bien que mal à les repousser. Mandanda a fait deux parades devant Khazri, aux 19e et 20e. Cela s'est poursuivi, avec Kolodziejczak, sur corner (29e), puis Bouanga, par 2 fois (39e et 42e). Ce qui devait arriver arriva : après un incroyable manqué de Balerdi, Nordin a battu Mandanda (43e).



L'OM n'a pas été au niveau, en première période, largement dominé par des stéphanois qui en voulaient plus et qui semblaient mieux organisés tactiquement.



Les Marseillais sont entrés en jeu avec d'autres intentions, en 2e période. Payet, sur coup franc (51e), Thauvin (53e) et Payet à nouveau, sur un autre coup franc (56e), ont bénéficié d'occasions sérieuses, les Stéphanois se contentant de contres. Sakai et Rongier ont remplacé Caleta-Car et Kamara (62e). Balerdi a loupé une énorme occasion, de la tête, alors qu'il était idéalement placé (76e). Green a repoussé un coup franc de Payet (78e). Milik a manqué le cadre de la tête (82e).



Benedetto a remplacé Thauvin (82e). Mandanda a bloqué une tentative d'Hamouma (83e), puis Benedetto a manqué de peu de tromper Green, lequel est parvenu à repousser (85e). Les Marseillais ont continué à pousser, mais sans succès.



L'équipe de Jorge Sampaoli a laissé échapper une occasion de prendre l'avantage sur Lens, au classement de Ligue 1. Il s'agit d'une très mauvaise opération.