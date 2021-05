Grégory Sertic s'est remémoré quelques souvenirs de sa carrière, et en particulier les tacles de Soumeymane Diawara et l'humour de Dimitri Payet.





"Le plus méchant ? Souley ! Quand il est parti à l'OM et que je jouais encore à Bordeaux, il m'avait mis un tacle méchant sur le côté gauche ! À Bordeaux pourtant, j'étais un peu son petit protégé, son petit frère. Quand il m'a taclé, je lui ai dit : "Oh pas toi quand même !" On n'en a rigolé. Comme je l'aime, mon Souley, ce n'est pas grave. Même quand j'étais dans son équipe, c'était compliqué de le passer à l'entraînement. Il ne fallait pas trop le faire, il était assez violent !", s'est souvenu l'ancien Olympien dans les colonnes de l'équipe.





"Payet savait amener la bonne humeur dans le vestiaire"

Il a également apprécié avec Dimitri Payet : "Le plus drôle ? J'ai bien aimé Dim Payet. Il met pas mal d'ambiance. Il était capitaine, un leader qui savait amener la bonne humeur dans le vestiaire. Le matin, on se retrouve au café avec Valère (Germain), Yo (Pelé) et Dim. Chaque fois on se taclait. On formait ce petit groupe assez uni, on s'envoyait des petites punchlines, ça réveille. Dim, il se moquait assez souvent quand on ratait une action facile ou quand j'étais à l'infirmerie. Il aime bien attaquer le physique ce petit salopard. (Rires.)"



Recruté par Rudi Garcia en 2017, Sertic n'a disputé que 25 matchs, toutes compétitions confondues, jusqu'en 2020.