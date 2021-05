Alain Perrin ne pense pas que l'ASSE va se relâcher, après s'être mis à l'abri de tout risque de relégation. Il s'attend aussi à ce que tous les Marseillais restent concernés.





"Il peut y avoir un relâchement, après avoir été sauvé, mais les entraîneurs ont toujours envie de finir le mieux possible et il y a aussi une histoire de gros sous, liés au classement pour la répartition des droits télés. En plus, quand on affronte l'OM ou le PSG, la motivation est naturellement supérieure, les équipes ne lâchent jamais dans ces affiches de prestige. Alors, oui, il n'y a plus la pression du résultat sur une formation de Saint-Étienne libérée, qui est joueuse, ce qui peut donner un match ouvert, animé, quand on connaît aussi l'OM et son objectif", a déclaré l'ancien entraîneur marseillais dans les colonnes de La Provence.





"L'OM est encore sous l'effet psychologique du changement d'entraîneur"

Côté marseillais, il ne pense pas non plus que les situations personnelles des joueurs peuvent les amener à se déconcentrer : "L'OM est d'abord encore sous l'effet psychologique du changement d'entraîneur. Un entraîneur qui est dans un projet, qui a remis tout le monde sur le droit chemin par rapport aux objectifs. Ils sont à la bagarre et on a pu voir lors des dernières rencontres qu'ils étaient capables d'arracher des points importants dans les dernières minutes. Cela montre leur état d'esprit, très conquérant. L'OM veut aller chercher son objectif et son comportement est tout à fait conforme à ses ambitions."



Pour rappel, Lens s'est incliné face au LOSC (0-3), vendredi, ce qui donne l'opportunité à l'OM de prendre un avantage. Rennes affrontera le PSG, ce soir.