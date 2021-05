Mercato : l'OM pourrait faire une offre pour Guendouzi

Le club olympien pourrait tenter sa chance avec Matteo Guendouzi (22 ans), pour remplacer Boubacar Kamara (21 ans).





Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que l'OM a déjà avancé sur plusieurs pistes, dans l'optique du remplacement du milieu défensif. L'une d'entre elles mènerait à Matteo Guendouzi, le joueur prêté par Arsenal aux Hertha Berlin. La formation allemande ne dispose pas d'option d'achat et son avenir n'est pour l'instant pas fixé.



En fin de contrat en 2022, le natif de Poissy a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives, en 24 apparitions en Bundesliga. Il avait été poussé vers la sortie par les Gunners, l'été passé, suite à un coup de sang face à Brighton. Mikel Arteta l'avait écarté de son groupe, le jugeant trop indiscipliné. Il dispose d'une belle expérience (24 matchs de Bundesliga, 66 matchs de Premier League, 12 matchs de Ligue 1, 22 matchs de Ligue 2 et 23 matchs de Ligue Europa), malgré son jeune âge, et a notamment été sélectionné 20 fois avec les Espoirs.



Formé à Lorient, Mattéo Guendouzi avait été recruté en échange d'un chèque de 8 millions d'euros, en 2018. Son nom avait déjà été associé à l'OM, l'été dernier.