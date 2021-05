Jacques Cardoze a donné des précisions sur son arrivée au poste de directeur de la communication de l'OM.





"Rejoindre l'OM, ce n'est pas le choix du confort. Je réalise un rêve de gosse. Regardez mes anciens tweets ! Le foot, c'est une vraie passion. Mon fils dit que je ne suis pas fan de foot, mais fan de l'OM. J'ai cette flamme depuis l'adolescence", a-t-il expliqué au Parisien. Et de poursuivre : "J'étais demandeur. En janvier, quand j'ai vu mon club de coeur qui tournait mal, avec l'invasion de la Commanderie, j'ai eu envie de m'en rapprocher. Pour ça, j'ai eu neuf entretiens. Quatre en France, y compris avec Pablo Longoria. Et cinq aux États-Unis, dont un avec Frank McCourt pour qui j'ai une admiration en tant que bâtisseur. Pendant cette période, ils ont bien fait attention à éplucher mon comportement sur les réseaux sociaux. Comme l'ont fait les supporters, qui ont notamment retrouvé un message de soutien à Gignac il y a une dizaine d'années."



On semble désormais bien loin de l'idée de Jacques-Henri Eyraud consistant à ne pas recruter de "Marseillais" pour ne pas voir trop de mines déconfites, les lendemains de défaite...