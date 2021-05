Mercato : Benedetto aurait recalé un club brésilien

Dario Benedetto (30 ans) aurait refusé les avances de Sao Paulo, en vue du prochain mercato.





Selon les éléments recueillis par TyC Sports, la formation auriverde s'est rapprochée des conseillers de l'attaquant argentin. Le projet proposé n'aurait toutefois pas séduit l'attaquant de l'OM, lequel a fait savoir qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe. Il reste donc à voir si cela sera à l'OM, ou s'il envisage un transfert, ces prochains mois.



Auteur de belles prestations lors de sa première saison à Marseille, Pipa a été moins en vue, depuis l'été dernier. Il n'a inscrit que 5 buts en 36 apparitions et est désormais barré par Arek Milik, alors que Jorge Sampaoli aligne un schéma avec un seul attaquant. Il a quand même marqué le but de l'égalisation face à Strasbourg, la semaine passée.



Dario Benedetto dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. Son nom a aussi été évoqué du côté d'Elche, un club qui appartient à son agent et dans lequel il a des parts.