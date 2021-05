Mercato : Thiago Almada aurait donné son accord à l'OM

Thiago Almada (20 ans) aurait donné son accord de principe à l'OM, dans l'optique du mercato.





D'après les renseignements obtenus par RMC, le club phocéen s'est entendu avec le milieu offensif en vue d'un transfert estival. Considéré comme l'un des joueurs argentins les plus prometteurs, Thiago Almada est suivi par de nombreuses formations européennes. Des discussions auraient débuté avec Velez Sarsfield, lequel attendrait 15 millions d'euros, hors bonus, pour le laisser filer. Le média pense d'ailleurs que le montant pourrait faire barrage et indique que Pablo Longoria travaille sur trois autres pistes : Amine Adli et deux joueurs dont les noms n'ont pas encore filtré. Mohamed Bouhafsi précise que le Toulousain n'a pas choisi son futur club et dément donc les informations publiées par L'Équipe.



Info ou intox ? L'OM paraît en tout cas bénéficier d'une certaine enveloppe pour le mercato, sans qu'aucun départ ne soit acté. De quoi rassurer sur les moyens dont dispose Pablo Longoria pour sa mission estivale.