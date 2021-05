Vente OM : une discussion entre Galtier et Tapie Jr fait le buzz

Une vidéo montrant une discussion entre Stéphane Tapie et Christophe Galtier circule sur les réseaux sociaux. Le premier y affirme que les dirigeants de l'OM vont annoncer la vente du club, lors d'une prochaine réunion programmée avec les employés.





Ce samedi matin, le hashtag #VenteOM fait de nouveau des siennes, sur Twitter. Certains membres relaient en effet une vidéo dans laquelle on aperçoit le fils de Bernard Tapie en discussion avec Christophe Galtier, au téléphone. Il est question de la vente de l'OM : "On m'a dit qu'il y avait une réunion de prévue avec le personnel, fin mai. On m'a dit que tout le monde était convoqué pour une information", a balancé l'entraîneur lillois, apparemment enregistré à son insu.



"Une réunion pour annoncer le licenciement de tout le monde ? Non, ils vont faire comme Laburne (sic) il a fait quand il a dit que cela allait changer de propriétaire, voilà (...) Ils ont fait signer un entraîneur (Ndlr : Jorge Sampaoli), mais l'entraîneur il est avec un président. Après, tu vois, la vox populi dont je fais partie, on peut réclamer la Galette à Marseille (Ndlr : La Galette est le surnom de Galtier)", a rétorqué Stéphane Tapie.



Certains y trouvent une preuve supplémentaire que l'OM va changer de propriétaire, ces prochaines semaines. D'autres y voient quelques hypothèses farfelues lâchées dans une discussion qui n'avait pas vocation à circuler sur le web (et il est peu probable que Christophe Galtier apprécie...). Frank McCourt a encore annoncé hier aux responsables des groupes du stade Orange Vélodrome qu'il ne souhaitait pas vendre le club.