Mercato : l'OM aurait un accord avec Adli

Pablo Longoria se serait entendu avec Amine Adli (20 ans), dans l'optique du mercato.





D'après les renseignements publiés par L'Équipe, le président de l'OM a un accord de principe avec l'attaquant toulousain. Son transfert pourrait donc être officialisé, dans les prochaines semaines.



Pour rappel, le nom du joueur est associé au club phocéen depuis le mercato hivernal. Pablo Longoria se serait notamment entretenu avec lui, dès le mois de janvier, mais Toulouse s'était montré trop exigeant, attendant 15 millions d'euros pour son transfert. Il ne dispose plus que d'un an de contrat et on peut imaginer que le montant sera revu à la baisse, en cas d'accord, ces prochains jours.



Cette saison, Amine Adli a marqué 8 buts et donné 6 passes décisives en 31 matchs de Ligue 2.