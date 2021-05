Mercato : le tarif demandé pour Kamara aurait filtré

L'OM attendrait 38 millions d'euros pour laisser partir Boubacar Kamara (21 ans), à l'occasion du mercato estival.





Le site Jeunes Footeux a donné des précisions sur le dossier du milieu de terrain olympien. Selon ses informations, le président de l'OM, Pablo Longoria, demanderait 38 millions d'euros pour le laisser partir. Et de nombreux clubs, dont le FC Barcelone, le Milan AC ou Chelsea seraient sur le coup pour le recruter. Il pourrait donc quitter Marseille, dans les prochaines semaines. Le média ajoute qu'un autre Phocéen a la côte en Premier League : Duje Caleta-Car. Le défenseur pourrait également partir, lors du prochain marché des transferts.



Frank McCourt a répété il y a quelques semaines qu'il avait pour ambition de remporter la Ligue des champions. Cet été montrera s'il dispose des moyens pour monter une grosse équipe, sachant que de nombreux départs sont programmés et qu'un gros chantier attend Pablo Longoria. Il ne sera notamment pas évident de remplacer Boubacar Kamara et Florian Thauvin.