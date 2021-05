Mathieu Grégoire a apporté quelques précisions concernant le choix de Florian Thauvin (28 ans) de rejoindre les rangs du Tigres.





"Je suis surpris qu'il se lance, car il a l'offre des Tigres depuis fin mars. Il avait aussi une offre de prolongation de cinq saisons à l'OM. Il y a deux semaines, j'étais convaincu qu'il allait prolonger à Marseille et qu'il allait encore s'inscrire dans la durée avec le club. Les Tigres ont été plus insistants via leur président et Gignac. Cela l'a fait basculer. Il sentait que c'était le moment de tourner une page. C'est un challenge quand même assez couillu de partir à l'autre bout du monde", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Florian Thauvin a donc pris le temps de la réflexion (plus d'un mois), avant de valider le projet proposé par la formation mexicaine. Pour rappel, il percevra 5 millions d'euros nets par saison, sous ses nouvelles couleurs.