Florian Thauvin (28 ans) n'a pas hésité à officialiser son départ pour le Tigres, en plein sprint final du championnat. Et il a revêtu la tunique de la formation de Monterrey, les yeux brillants, et publié des messages sur sa future équipe sur les réseaux sociaux. Il a ensuite adressé un message aux supporters de l'OM.





"Le style Tigres, c'est de toujours croire que c'est possible", avait lâché le milieu offensif sur Twitter. Vendredi, il a agacé de nombreux supporters en s'affichant sous les couleurs du Tigres pour fêter l'officialisation de sa future arrivée en terres mexicaines. Plus tard, il s'est peut-être aperçu qu'il était allé un peu loin et il a publié un message adressé aux supporters de l'OM : "Les amis, ce n'est pas encore l'heure de vous dire au revoir... Il nous reste trois matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de coeur jusqu'à la dernière minute. Allez l'OM", a-t-il écrit. Une communication qui fait tâche.



Flotov ne semblait pas avoir totalement la tête à son football, ces dernières semaines, et il l'avait d'ailleurs confirmé en conférence de presse. Il n'est pas évident que Jorge Sampaoli le retiendra pour la rencontre prévue dimanche, contre Saint-Étienne (13h00).