Super League : neuf clubs connaissent leur sanction

Les neuf clubs qui se sont retirés du projet de Super League ont été sanctionnés par l'UEFA, vendredi. Ils devront s'acquitter d'amendes.





Ils sont neufs à être considérés comme repentis, après le crash du projet de Super League : il s'agit d'Arsenal, du Milan AC, de Chelsea, de l'Atletico Madrid, de l'Inter Milan, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United et de Tottenham. L'UEFA a tranché, ils devront reverser 5 % des revenus que l'UEFA leur alloue pour les compétitions européennes. Les montants récoltés seront redistribués. Ils devront également faire un don de 15 millions d'euros en faveur du développement du football auprès des jeunes, en Europe. Enfin, l'accord prévoit que les clubs en question acceptent sans réserve de "participer chaque saison à toutes les compétitions de clubs de l'UEFA (...) sur la base de son mérite sportif". Et ils devront intégrer l'Association européenne des clubs (ECA), désormais dirigée par Nasser Al-Khelaïfi (PSG). En cas de récidive, ils devront régler une amende de 100 millions d'euros, et s'il ne respecte pas l'un des points conclus dans cet accord, ils devront s'acquitter d'une somme de 50 millions d'euros.



Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin devraient être plus sévèrement sanctionnés.