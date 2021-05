Une prochaine retraite ? Mandanda répond

Steve Mandanda (36 ans) s'est à nouveau exprimé sur son avenir, vendredi. Il compte bien s'inscrire sur la durée avec l'OM, comme joueur, puis comme membre de l'organigramme.





"Ma volonté première est de rester au club le plus longtemps possible, en tant que joueur et ensuite au sein du club", a déclaré le capitaine olympien au micro de beIN Sports. Il ne sait pour l'instant pas quand il prendra sa retraite à : "Je ne me donne pas de limite, mais lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter. Après ce n'est pas une question que je me pose aujourd'hui. Je sais que le plus grande de ma carrière est dernière moi, mais pour l'instant je profite un maximum et on verra bien comment ça va se passer dans les années à venir", a-t-il poursuivi.



Le natif de Kinshasa devrait partir pour une quatorzième saison avec l'OM, en août prochain. Pour rappel, il totalise 590 matchs, toutes compétitions confondues. Il s'agit, de très loin, du record du club.