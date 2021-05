Thauvin partirait à cause des critiques

Florian Thauvin (28 ans) aurait fait le choix de quitter l'OM en raison des critiques dont il a été l'objet de la part des supporters, de l'attitude de ses dirigeants et de son scepticisme concernant les capacité du club à redevenir grand.





Si l'on en croit les informations rapportées par RMC, le natif d'Orléans a opté pour un nouveau départ au Mexique afin de se lancer dans une nouvelle "aventure excitante, avec sa famille". On peut aussi imaginer que les 5 millions d'euros nets par an qu'il va percevoir ont aussi compté. Il estimerait en tout cas avoir vécu des derniers mois difficiles, en raison des commentaires sur son niveau de jeu, ses attitudes, ou encore son échange de maillots avec Kylian Mbappé (PSG). Il a également connu plusieurs conflits en interne, dont celui très médiatisé avec Dimitri Payet. Et si certains supporters, comme Rachid Zeroual, ou consultants, tels que Éric Di Meco, ont clairement pris son parti, il n'a pas été épargné par les critiques.



Thauvin n'aurait pas non plus digéré le fait de ne pas avoir eu de proposition de prolongation lors de sa saison blanche, lors de laquelle il était blessé. Il a alors considéré que Jacques-Henri Eyraud avait tenu un double discours. D'un côté, le président de l'OM avait déclaré qu'il s'agissait de son "meilleur joueur", mais il ne lui avait pas pour autant accordé "le plus gros salaire du vestiaire". Et cet élément semble l'avoir beaucoup travaillé, notamment lors de l'arrivée de Kevin Strootman. Par ailleurs, l'ancien président l'aurait par ailleurs laissé payer certaines factures "salées" du kiné lors de sa rééducation à domicile. Enfin, la radio indique que le joueur a confié à ses proches qu'il avait "du mal à évaluer la réelle capacité de l'OM à redevenir un grand club dans les années qui viennent". Il aurait été sceptique sur les capacités financières du club "pour se relancer et jouer les premiers rôles".



Selon le média, le joueur ruminait donc beaucoup d'éléments qu'il gardait pour lui, ces dernières saisons.