Jordan Amavi (27 ans) a répété son enthousiasme sur les réseaux sociaux, suite à sa prolongation.





Le défenseur gauche a publié un message sur Twitter, après avoir signé son nouveau contrat avec l'OM : "Je suis très heureux de prolonger à l'Olympique de Marseille ! 4 ans de plus dans ce grand club !! Merci au président et au coach de me faire confiance. Merci à vous supporters pour la force que vous me donnez !! Allez l'OM !!"



Pour rappel, le joueur est désormais engagé jusqu'en 2025. Il a participé à 121 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives. Il devrait bientôt retrouver sa place dans l'équipe olympienne, alors que ses blessures l'ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.



Pour rappel, Florian Thauvin a quant à lui décidé de rejoindre les rangs du Tigres, au Mexique.