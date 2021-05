Mercato : l'OM suivrait Fodé Fofana

L'OM serait attentif à la situation de Fodé Fofana (18 ans), lequel évolue avec les jeunes du PSV Eindhoven.





D'après les informations relayées par L'Équipe, l'OM suit de près Fodé Fofana, un numéro neuf qui défend le maillot des équipes de jeunes des Boeren. Et le média croit savoir qu'une indemnité de 500 000 € pourrait permettre aux Phocéens d'obtenir sa signature. Le club néerlandais souhaiterait aussi négocier un pourcentage à la revente, compris entre 20 et 25 %.



Formé à la Masia, Fodé Fofana serait supervisé par David Friio depuis plusieurs mois. Il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 19 apparitions, en D2 des Pays-Bas, cette saison. Avec les U18, il est parvenu à trouver le chemin des filets à 9 reprises et a également donné 3 passes décisives en... 4 rencontres. Il mesure 1,87 m et possède les nationalités néerlandaises et guinéennes.



Les recruteurs olympiens sont visiblement à pied d'oeuvre pour doter l'effectif de jeunes éléments prometteurs.