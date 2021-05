Thauvin a déjà posé avec le maillot du Tigres...

Si l'officialisation de sa future arrivée au Tigres était attendue, Florian Thauvin (28 ans) a déjà posé avec la tunique du club de Monterrey. Une surprise, alors qu'il lui reste près de deux mois de contrat. Qu'en pensent les dirigeants de l'OM ?





Le Tigres a officialisé la prochaine arrivée du milieu offensif, ce vendredi. On n'imaginait cependant pas que le joueur allait directement poser sous son futur maillot, alors que sa mission à l'OM est loin d'être terminée. Il reste 3 matchs importants, d'ici le terme de la saison, qui permettront peut-être de décrocher la 5e place du classement. Cela pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le prochain mercato et sur l'ensemble de la saison 2021-2022. Certains supporters y verront donc un gros manque de respect pour l'OM.



Dès lors, Jorge Sampaoli le retiendra-t-il pour le match prévu contre l'ASSE ? Flotov, qui n'arrête pas de poster sur les réseaux sociaux sur le Tigres, paraît avoir la tête à son futur projet plutôt qu'aux échéances olympiennes. Par extension, on peut se demander dans quelle mesure il était préoccupé par son avenir, ces dernières semaines, alors qu'il n'a pas hésité à précipiter l'officialisation, en plein sprint final.



Ce gros dérapage peut en tout cas très bien expliquer les prestations décevantes des derniers mois.