L'OM a connu une nouvelle désillusion, à Lille (0-2), ce mercredi. Steve Mandanda a confié sa déception, après la rencontre.





"On va s'accrocher à l'objectif de la cinquième place. Parce que devant, ça va bien trop vite pour nous... Maintenant, il y a le nouveau coach qui arrive, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de bien terminer la saison actuelle puis repartir sur la nouvelle avec beaucoup de changements en prévision", a déclaré le capitaine marseillais.



Avec Nasser Larguet, le club phocéen n'a pris que 7 points en 7 matchs. Un rendement catastrophique qui a scellé les ambitions de fin de saison. La 5e place sera très difficile à atteindre, si Jorge Sampaoli ne réalise pas un petit miracle.