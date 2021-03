Payan en remet une couche sur McCourt

Benoît Payan a de nouveau mis la pression sur Frank McCourt, à l'occasion d'un entretien donné à L'Equipe. Il pense que l'Américain doit continuer à investir.





Interviewé par le site du quotidien, le maire de Marseille s'est à nouveau exprimé sur les devoirs du propriétaire de l'OM. Il pense qu'il doit donner les moyens au club d'être ambitieux, ou partir : "Je n'ai pas parlé de gagner la Ligue des champions demain, ni même dans deux ou trois ans, il ne faut pas tomber dans la caricature et susciter l'emballement. Mais McCourt n'a pas le choix. Il me dit que le club n'est pas à vendre, qu'il n'a jamais été à vendre, qu'il ne le sera pas. Alors s'il veut rester, il doit avoir les objectifs les plus hauts possibles, ce n'est pas possible autrement pour un club qui a déjà gagné la plus prestigieuse des compétitions de clubs, pas vivable. Il doit mettre en adéquation ses actes avec ses mots. On verra de toute façon s'il nous a joués de la flûte", a-t-il notamment lâché.



Selon les informations communiquées par Hugues Ouvrard, McCourt a déjà investi 370 millions d'euros dans le club olympien. Il devrait remettre la main à la poche, dans la perspective du mercato estival.