Eyraud avait appelé Courbis

Rolland Courbis a indiqué qu'il s'était entretenu avec Jacques-Henri Eyraud, au sujet d'une possible tige sur le banc de touche de l'OM. L'ancien président phocéen l'aurait bien vu en duo avec Nasser Larguet.





Le natif de Marseille a révélé que JHE l'avait appelé afin de le sonder sur un possible retour comme entraîneur olympien : " Il m'a dit qu'un duo avec Nasser Larguet aurait pu être une bonne idée. Je lui aurais apporté mon expérience et ma connaissance du club. D'ailleurs, j'aime bien Larguet, c'est un bon travailleur et un bon formateur. Mais Eyraud m'a aussi dit qu'ils étaient déjà sur le point de recruter Sampaoli et qu'ils n'auraient donc sans doute pas besoin de mes services ", a confié Courbis au magazine.



Le technicien s'imaginait déjà mettre un terme à la tactique privilégiée par André Villas-Boas : " Ma première décision aurait été de mettre fin au 4-3-3 de Villas-Boas, il nous a vraiment fatigués avec cette tactique. Tu ne peux pas laisser un numéro 9 esseulé surtout quand c'est Germain ou Benedetto. Quand tu as Drogba, tu peux jouer comme ça, mais des Drogba, il n'y en a pas cinquante ! " Il a enfin lâché quelques mots au sujet de Jorge Sampaoli : " Sampaoli me paraît un peu spécial, mais il faut peut-être quelqu'un de spécial pour un endroit aussi spécial. "



Pour rappel, Courbis a entraîné l'OM entre 1997 et 1999. Son équipe a notamment atteint la finale de la coupe UEFA.