Formation : Larguet sur le départ ?

Nasser Larguet pourrait retourner à Caen, au terme de la saison.





Selon les informations obtenues par l'insider @Treize013, le responsable du centre de formation va retourner à Caen, l'été prochain. "Information @treize013 : Nasser Larguet retournera au SMC à la fin de la saison et officiera en tant que directeur du centre de formation. Il converse régulièrement avec Olivier Pickeu qui a démontré un réel intérêt pour l'actuel entraîneur intérimaire de l'OM", a-t-il publié sur Twitter.



La nouvelle est surprenante, alors que l'on attendait une certaine continuité dans le centre de formation. Pablo Longoria a visiblement des modifications à apporter sur le fonctionnement. On devrait en apprendre plus, ces prochains mois.





