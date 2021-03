Longoria a fait le point sur le mercato

Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato, mardi soir. Il ne souhaite pas avoir un budget recrutement pour avoir un budget recrutement et a indiqué que tous les joueurs avaient un tarif pour lequel ils pourraient partir.





Le nouveau président de l'OM a d'abord évoqué le cas d'Arek Milik, lequel devrait bien rester, l'été prochain : "C'est un montage économique très compliqué parce que c'est une opération qui n'a pas été facile, mais l'OM a le contrôle total, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples (le club auquel il appartient) qui sont pratiquement impossibles. On a le contrôle du joueur."





"On doit être imaginatif, créatif"

Il est resté vague sur l'enveloppe dont devrait disposer le club, l'été prochain : "Je dis toujours que le propriétaire ne fait pas toujours des chèques. On doit être imaginatif, créatif. Ce n'est pas le meilleur moment avec le Covid et les droits TV. C'est notre responsabilité. (...) Toutes les équipes changent au moins sept, huit joueurs, d'une saison à l'autre. Il y a des joueurs en prêts, en option d'achat. On va analyser et avoir beaucoup de discussions avec Jorge Sampaoli." Il a enfin évoqué les possibles départs : "Tout dépend des offres de marché, a franchement répondu le président de l'Olympique de Marseille. Si demain une offre de 100 millions arrive, ce serait irresponsable de ma part de refuser des offres qui correspondent au prix attendu. Tous les joueurs ont un prix, c'est la vérité dans le football moderne."



L'OM a entamé sa transition. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auront fort à faire, ces prochains mois, pour préparer la saison prochaine.