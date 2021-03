Alexandre Jacquin, journaliste de la Provence, s'est exprimé sur les sorties de Frank McCourt, ces dernières heures. Il pense que certaines de ses réponses ne vont pas plaire aux supporters et sous-entend qu'il pourrait investir davantage.





"Frank McCourt est venu à Marseille pour tourner la page Eyraud. JHE est détesté à Marseille, il a réussi à se mettre tout le monde à dos ici, ce qui est un exploit monumental. Il a tout fait à l'envers. ‘Eyraud is out' ? Oui ! Frank McCourt nous a fait comprendre que son conseil de surveillance ne servait pas à grand-chose. Ce qui est la réalité. Il est à Marseille pour rattraper les choses et surtout pour parler de l'avenir de l'OM. On a posé des questions sur le déficit de l'OM, sur l'augmentation de capital de cette année. On lui a demandé s'il allait continuer à investir, si Longoria allait disposer d'une enveloppe pour recruter l'été prochain. Sa réponse ne va pas plaire aux supporters de l'OM. Il n'a pas annoncé qu'il mettrait 200 millions d'euros pour reconstruire l'équipe comme il l'avait dit il y a quatre ans. Il n'est pas dans cette optique-là. La chose positive qu'il a annoncée, c'est que désormais, on le verra davantage à Marseille", a-t-il déclaré au micro de L'Équipe du Soir.



Il s'agit quand même de mesurer la grave crise face à laquelle sont confrontés les clubs de football. L'OM s'est donné le luxe de recruter, cet hiver, alors que très peu d'autres formations européennes ont pu le faire. Si l'américain offre des moyens pour que l'équipe puisse sortir plus forte du mercato estival, on pourra l'en remercier. Une poignée de clubs, en Europe, peuvent en faire de même et il ne faut pas sous-estimer ces gestes.



À l'instar de certains supporters et politiques, quelques journalistes ne mesurent apparemment pas les efforts réalisés par l'actionnaire pour permettre à l'Olympique de Marseille de faire face à une crise financière sans précédent.