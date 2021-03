Mercato : ça ne se bouscule pas pour Thauvin

Florian Thauvin (28 ans) voit peu à peu tous ses prétendants faire volte-face. Le Milan AC ne ferait désormais plus de lui sa priorité.





Le milieu offensif de l'OM réalise un début d'année que l'on peut qualifier de très décevant. Il n'a marqué qu'un but, depuis le 1er janvier, et passe clairement à côté de ses prestations, que ce soit face aux petits clubs ou face aux gros.



Selon les informations relayées par Calciomercato, les dirigeants rossoneri l'ont rétrogradé sur leur liste des priorités pour le mercato estival. Il passerait désormais après Otavio (FC Porto). Outre ses fortes exigences salariales, le joueur marseillais se verrait reprocher son manque de culture tactique. Les observateurs lombards ont vraisemblablement repéré quelques failles dans son jeu, ces dernières semaines. Cela semble aussi être le cas de leurs homologues andalous, puisque le FC Séville s'était déjà mis en retrait, selon Estadio Deportivo, fin janvier.



Cette saison, le natif d'Orléans a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 25 apparitions, en Ligue 1. Il a réussi une bonne première partie d'exercice, mais se révèle très décevant depuis le début du mois de janvier. Il prend peut-être des risques en refusant l'offre de prolongation faite par les dirigeants marseillais...