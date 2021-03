Courbis se paye McCourt

Rolland Courbis n'a pas tellement aimé la communication et les choix de Frank McCourt, ces dernières heures, à Marseille. Il se dit inquiet.





Au micro de RMC, l'ancien entraîneur de Marseille s'en est pris à l'américain, dont il n'a pas apprécié les propos : "McCourt est en mission. Il veut le retour au calme pour éteindre l'incendie. Il veut faire les choses du mieux possible. Mais quand on connaît la situation financière de l'OM, c'est quand même extraordinaire de parler de se qualifier pour la Champions League ! Car l'OM a un déficit tous les ans. Et encore, heureusement que le fair-play financier a été sympa avec le Covid. Là, Marseille a besoin d'un budget de 250-300 ME pour peut-être terminer troisième. Avec ça, plus une enveloppe de 150 millions d'euros pour les transferts, l'OM pourrait lutter avec l'OL, mais pas avec le PSG et Monaco. Mais tout ça, Marseille ne l'a pas. OK, Longoria a des qualités. Le départ d'Eyraud, c'était indispensable. Mais après, on va suivre la fin de la saison, le parcours en Coupe de France... Même avec Sampaoli, je suis inquiet", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



Certains observateurs trouveront toujours quelque chose à redire. Courbis est plutôt mal placé pour critiquer la gestion des comptes, alors que son passage a été l'un des plus désastreux pour les finances du club de toute l'histoire. S'il dispose de quelques moyens, l'OM pourra réaliser de gros coups dans le contexte de déflation liée à la crise sanitaire, l'été prochain. Et l'actionnaire principal a visiblement l'intention de mettre la main à la poche.