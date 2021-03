Matheus Doria (26 ans) s'est remémoré son arrivée à l'OM, et les tensions que cela a provoquées entre Marcelo Bielsa et Vincent Labrune.





Le défenseur brésilien est revenu sur les difficultés qu'il a connues, à Marseille : "Je suis arrivé lors du dernier jour de mercato. Bielsa ne comptait pas sur moi, et il s'est fâché avec le président (Vincent Labrune, NDLR) parce que la direction m'avait recruté sans lui en parler. J'étais au milieu d'une guerre entre eux. Du coup, Bielsa ne me faisait pas jouer pour prouver au président qu'il n'avait pas besoin de moi", a-t-il indiqué au média SoyFutbol.



L'ancien Phocéen évolue aujourd'hui en Liga MX, sous les couleurs du Club Santos Laguna. Il n'est jamais parvenu à s'imposer à l'OM et a notamment sombré lors de certaines rencontres, alors que Rudi Garcia était aux commandes. La marche semblait clairement trop haute pour lui, en Ligue 1.



Pour rappel, il a joué 33 matchs sous le maillot olympien.