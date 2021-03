Le message de Payet pour Villas-Boas

Dimitri Payet (33 ans) a adressé un message à son ancien entraîneur, André Villas-Boas. Il pense que le Portugais a fait progresser l'équipe.





Le Réunionnais a visiblement apprécié sa méthode, depuis l'été 2019 : "On fait une super première saison. Avec ce qu'il a amené, on a pu aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Ça a été un an et demi où on a progressé. Donc je pense que tous les joueurs, moi le premier, on a fait en sorte qu'il reste avec nous quand c'était plus chaud avec la direction, ça montre l'affection qu'on a pour lui. De la part du groupe, on tient à le remercier pour ce qu'il a apporté", a-t-il déclaré face à la presse.



Pour rappel, l'OM a terminé la première saison d'AVB à la 2e place du classement, après l'arrêt du championnat en raison du coronavirus. Payet avait particulièrement pesé sur les résultats de l'équipe, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues.