McCourt vise vraiment la C1

Frank McCourt a de grandes ambitions, pour les prochaines saisons.





Le patron olympien a rappelé ses objectifs, sur l'antenne de RMC : "On veut gagner des titres avec l'OM. Mais cela prend du temps, c'est un défi compliqué. J'ai rencontré le Maire, on partage le même objectif, comme les supporters, celui de remporter la Ligue des Champions, c'est ce que je veux. L'ambition est toujours là, et on va poursuivre jusqu'à la réussite. L'ambition est claire : l'OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois que l'on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des Champions. Je n'ai pas de baguette magique. Il va falloir investir, et garder en ligne de mire notre objectif. Ça va demander beaucoup d'efforts", a-t-il notamment déclaré.



Pour rappel, l'Américain a déjà investi près du double du montant pour lequel il s'était engagé, au moment du rachat du club.